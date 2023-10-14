Almanya'da Filistinli yazar Adania Shibli'nin ödül töreni iptal edildi

Almanya'da Filistinli yazar Adania Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" romanı nedeniyle ödül verilecek tören, 'İsrail'deki savaş' gerekçesiyle iptal edildi.

Almanya'da düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adania Shibli'ye ödül verilecek tören iptal edildi.

The New York Times'ın haberine göre, yazarlar, eleştirmenler ve yayıncılardan oluşan "Litprom" derneği (Afrika, Asya ve Latin Amerika Edebiyatını Tanıtma Derneği), törenin "İsrail'deki savaş" nedeniyle iptal edildiğini, kararın Adania Shibli ile birlikte alındığını açıkladı.

Adania Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" romanı vesilesiyle ödül verilecekti ancak tören iptal edildi. Roman, 1949 yılında Filistinli genç bir kadının İsrail askerlerinin cinsel saldırısına uğrayıp öldürülmesini anlatıyor. Yıllar sonra başka bir genç kadın, cinayeti aydınlatmaya çalışıyor ve romanda Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konular ele alınıyor.