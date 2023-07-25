Almanya'da mahkemeden ülkücülere ilişkin karar: Silah ruhsatı iptal edilebilir

Almanya'da Köln İdare Mahkemesi, iç istihbarat raporlarına atıfta bulunarak Ülkücü Hareket'in "anayasaya düşman bir yapılanma olduğu" gerekçesiyle, üyelerinin silah ruhsatının iptal edilebileceğine hükmetti. Mahkeme, Ülkücü ideolojinin büyük ölçüde "ırkçılık, antisemitizm ve Hristiyan düşmanlığına" dayandığını belirtti.

Köln İdare Mahkemesi, Ülkücü Hareket mensuplarının silah ruhsatlarının iptal edilebileceğine hükmetti.

DW'de yer alan habere göre, Mahkeme, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na (ADÜTDF) bağlı bir derneğe üye iki kişinin yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi ile Daire'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının raporlarına atıfta bulunarak Ülkücü hareketin "aşırı sağ" olarak sınıflandırıldığına, "halklar arası anlayışa, halkların barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasına ve Alman anayasasının değer anlayışına karşı bir yapılanma" olarak tanımlandığına dikkat çekti.

ANAYASAYA AYKIRI AMAÇLAR GÜDÜYOR

Mahkeme, Ülkücü ideolojinin büyük ölçüde "ırkçılık, antisemitizm ve Hristiyan düşmanlığına" dayandığını belirtti.

ADÜTDF'nin Almanya'da toplam 7 bin üyeli 160 kadar derneği çatısı altında bulunduran, Ülkücü hareketin en büyük çatı kuruluşu olduğuna işaret eden Mahkeme, kararında, "Ülkücü hareketin anayasaya aykırı amaçlar güttüğü varsayımına gerekçe oluşturacak yeterli gerçek emareler bulunduğunu" kaydetti.

"SİLAH TAŞIMA GÜVENİLİR DEĞİL"

Mahkeme kararında, 2022 ve 2023'te Alman aşırı sağcı yapılanmalarla ilgili verilen kararlara atıfta bulunularak "Anayasa düşmanı bir kuruluşa üye olmanın, kişinin silah taşıma hukuku açısından güvenilir olmadığı zannı için yeterli olduğu" ve kişinin bireysel olarak anayasaya düşmanca faaliyetler içinde olup olmadığına dair ek bulgulara gerek bulunmadığı belirtildi.

Karara karşı Münster Yüksek İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunulabileceği kaydedildi.