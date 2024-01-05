Almanya'da makinistler çalışma süresini 35 saate indiren sözleşmeyi imzaladı

Alman Makinistler Sendikası (GDL), iki şirketle daha haftalık çalışma süresini 35 saate indiren toplu iş sözleşmesini imzaladı. Alman Demiryolları (DB) ile görüşmesinden istediği sonucu alamayan GDL, 8 Ocak'tan itibaren Almanya genelinde süresiz greve hazırlanıyor.

BirGün Avrupa / FRANKFURT

Almanya'da makinistler sendikası GDL, Baden Würtemberg eyaletinde faaliyet gösteren Go-Ahed ve Netinera şirketleriyle vardiyalı çalışanlar için haftalık 35 saat iş anlaşması imzaladığını duyurdu. Böylece GDL'in çalışma saatlerinin haftada 35 saate indirilmesi, haftada beş gün çalışılması ve ücret artışını içeren toplu iş sözleşmesi imzaladığı şirket sayısı sekize ulaştı.

GDL, Alman Demiryolları'nın (DB) haftalık 35 saati görüşmek istemediği gerekçesiyle ülke genelinde 8 Ocak ve sonrasında süresiz greve gideceğini duyurmuştu.

Alman Makinistler Sendikası'nın (GDL) Go-Ahead grubunun iki şirketi - Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH ve Go-Ahead Bayern GmbH ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 5 Ocak'ta sonuçlandı. Geçen yıl müzakere masasında, taleplerinin gerçekleştirilemeyeceğini dinlemek zorunda kaldıklarını belirten GDL Başkanı Claus Weselsky, "Artık hangi işverenin çalışanlarına gerçekten değer vermekle ilgilendiğini görebiliyoruz. Netinera ile birlikte kararlaştırdığımız yeni ücret seviyesi artık piyasaya ulaştı. Birisi yapana kadar herkes işe yaramayacağını söyler, ama bakın, işe yarıyor" açıklamasını yaptı.

HAFTADA 35 SAAT, 5 GÜNLÜK VARDİYA VE 240 AVRO ÜCRET ARTIŞI

GDL ile iki şirketin yaptığı anlaşmaya göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren vardiyalı çalışanların çalışma saatleri, ücretlerinde herhangi bir azalma olmaksızın, kademeli olarak haftada üç saat azaltılarak haftada ortalama 35 saate indirilecek. En geç beş günlük vardiyadan sonra, çalışana en az 48 saatlik bir izin günü hakkı tanınacak. Demiryolu çalışanlarının ücret çizelgesi de 1 Şubat 2024'te 210 avro ve 1 Ocak 2025'te 210 avro daha olmak üzere toplam 420 Avro artacak. Böylece ödenekler 24 aylık dönemde toplam yüzde 17 oranında artmış olacak.

Makinistlerin kalifikasyon sonrasında ücretleri kademeli olarak toplam yüzde 30 oranında artırılacak. Üç yıllık eğitim programındaki çırakların ücretleri de eğitim yılına bağlı olarak yüzde 50'ye kadar artacak.

Kasım ayında her iki taraf da 3 bin avro tutarında bir enflasyon düzeltme priminin ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu prim o tarihten bu yana taksitler halinde ödeniyor. GDL'in açıklamasında sendikanın her iki şirketle yaptığı anlaşma öncesi uyarı grevine gerek duymadığının altı çizildi.

DB: HAFTALIK İŞ SAATİNİ GÖRÜŞELİM

Diğer yandan Deutsche Bahn sendikaya sunduğu yeni bir teklifle süresiz grevi önlemeyi umuyor. İnsan Kaynakları Şefi Martin Seiler Süddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda şirketin artık "GDL'nin temel talebini karşılama yolunda uzun bir yol kat etmek" istediğini belirterek "Şimdi vardiyalı çalışanlar için ek seçenekler üzerinde müzakere etmek istiyoruz. Böylece 38 saat yerine sadece 35 saat, hatta 40 saat çalışabilirler. Kafeteryada olduğu gibi herkes kendi seçimini yapar" ifadesine yer verdi.

Ancak daha az çalışma saati için tam ücret ödemeyeceklerini de savunan Seiler, daha kısa çalışma saatleri ek maliyetlere yol açması durumunda, ücret artışında bir azalma olması gerektiğini, bununla birlikte, neyin mümkün olabileceği konusunda sendikayla konuşmak istediklerini de sözlerine ekledi. Seiler, "Bunun karşılığında GDL'nin şimdilik grevleri durdurması gerekiyor. Şu anda bunun için gerçekten bir neden yok" dedi.