Almanya'da makinistlerden altı günlük grev

Alman Demiryolları ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayan Makinistler Sendikası GDL, üyelerini dördüncü kez greve çağırdı

BİRGÜN ALMANYA

Almanya'da makinistler sendikasının altı günlük grevi, demiryolu ulaşımı tamamen durduracak.

Alman Makinistleri Sendikası'nın (GDL) Alman Demiryolları kargo bölümündeki (DB Cargo) grevi 23 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00'de başlayacak.

Bunu 24 Ocak Çarşamba günü saat 02:00'de City-Bahn Chemnitz de dahil olmak üzere tüm Alman Demiryolları şirketlerinin sahip olduğu trenlerdeki grev takip edecek.

Makinistlerin iş bırakma eylemi 29 Ocak Pazartesi günü saat 18:00'de sona erecek.

GDL basın açıklamasında, "Deutsche Bahn AG, üçüncü ve sözde iyileştirilmiş teklifiyle, bir kez daha önceki reddetme ve karşı çıkma yolunu yılmadan sürdürdüğünü göstermiştir - bir anlaşmaya varma konusunda herhangi bir isteklilik belirtisi yoktur" ifadesini kullandı.

Alman Demiryolları ise sendikayı "çatışmayı daha da tırmandırmak" yerine toplu iş görüşmeleri müzakerelerine geri dönmeye çağırırdı. Grevin kaçınılmaz hale geldiğini savunan Alman Makinistler Sendikası GDL'nin Genel Başkanı Claus Weselsky, Deutsche Bahn'ın baş müzakerecisi Martin Seiler'i sert bir şekilde eleştirdi.

Weselky düzenlediği basın toplantısında "Teklifi değerlendirdik, Sayın Seiler bu noktada sadece kendi çalışanlarını değil, demiryolu müşterilerini de kandırıyor ve aldatıyor" dedi.

ŞİRKETİN YENİ TEKLİFİ NE?

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), makinistlere diğer hususların yanı sıra çalışma saatleri için opsiyonel bir model önerdi.

DB İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler'in açıklamasına göre şirket çalışanlarına 1 Ocak 2026'dan itibaren tam ücretle önce bir saat daha az, ardından 37 saat çalışmayı seçme teklifini sundu. Azaltmaya karşı karar verenlerin ise yüzde 2.7 daha fazla ücret almaları teklif edildi. Alman Demiryolları, böylece çalışanların 1 Ocak 2026'dan itibaren yaklaşık %13 daha fazla ücret alacağını, seçim modelinin 1 Ocak 2026'dan itibaren makinistler ve tren personeline yönelik olduğunu duyurdu.

TEKLİF SINIRLI SAYIDAKİ ÇALIŞAN İÇİN

Seiler, haftalık çalışma saatlerinin bir saat azaltılması teklifini, demiryolunun yeterli sayıda ilave personel istihdam edebilmesi koşuluna da bağladı. Buna ek olarak demiryolu şirketi, altyapı çalışanları için GDL ile toplu sözleşme müzakere etmeyi reddetti.

GDL "Deutsche Bahn AG, üçüncü ve sözde iyileştirilmiş teklifiyle bir kez daha, anlaşmaya varma konusunda hiçbir istek belirtisi göstermeden, daha önceki ret ve çatışma yolunu sürdürdüğünü gösterdi.

DB'nin personel müdürü Martin Seiler tarafından yapılan açıklamalara göre, GDL'nin toplam 18 demiryolu şirketiyle yaptığı toplu sözleşmeler bir "PR çalışması" ve hiçbir değeri yok.

DB AG'nin hiçbir koşul altında bu sürece dahil olmak istemediği anlaşılıyor.

Sendika "Sözde seçim seçeneği, haince bir yaklaşımı ortaya koymaktadır: Daha önceki tüm toplu iş sözleşmelerinin aksine, bu işveren haftalık çalışma saatlerinin azaltılmasını çalışma süresi kapasitesine bağlı kılmak istemektedir. Buna ek olarak, atölyelerdeki GDL üyeleri, sürüş hizmeti sağlayıcıları, altyapı çalışanları ve vardiyalı ve dönüşümlü vardiyalarda çalışan diğer tüm demiryolu çalışanları hariç tutulmaktadır" açıklamasıyla teklifin kabul etmeyeceklerini duyurdu.

MAKİNİSTLER PES ETMİYOR

Makinistler daha önce 15-16 Kasım'da 20 saat, 7 Aralık'ta 24 saat için 9 Ocak'ta ise 2 günlüğüne greve gitmişti.

Alman Demiryolları (DB) ise, Frankfurt'ta mahkemeye başvurarak söz konusu grevleri durdurma girişiminden sonuç alamamıştı.

DB baş müzakerecisi Seiler, altı günlük içinse mahkemeye başvuru yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

GDL, başta makinistler olmak üzere tüm demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme, ayrıca ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.