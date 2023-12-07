Almanya'da tren seferleri yine duracak

Almanya'da makinistler bugün akşam saatlerinden itibaren cuma akşamına kadar greve gidecek. Öte yandan Alman Sendikalar Birliği üyesi IG Metall, makinistler sendikasına yönelik "gereksiz bölünme" eleştirisinde bulundu. Sendika, toplu sözleşme politikasını tek sendikanın belirlemesi gerektiğini savunuyor.

BirGün/FRANKFURT

Almanya'da makinistleri sendikası GDL, tren seferlerini 7 Aralık ile 8 Aralık arasında durdurma kararı aldı. Demiryolu grevi perşembe akşamı (bugün) başlayacak ve cuma akşamına kadar sürecek. Bu süre zarfında Almanya'da trenlerin çok büyük kısmı çalışmayacak.

Sendikanın planına göre, ülke çapındaki iş bırakma eylemi Perşembe günü saat 18.00'de yük taşımacılığı ile başlayacak ve saat 22.00'de yolcu trenleri ile devam edecek. Demiryollarında iş bırakma eylemi 8 Aralık Cuma akşamı saat 22.00'de sona erecek.

Alman Demiryolları'nın (Deutsche Bahn) Transdev, AKN, City-Bahn Chemnitz Dmiryolu ve bölgedeki sekiz personel servis sağlayıcısı da grevden etkilenecek. 15 ve 16 Kasım'da da 20 saatlik greve giden GDL, süresiz grev için üyeler arasında yaptırdığı oylama sonucunun ise Noel'den önce açıklanacağını duyurdu. Süresiz grevin Noel günlerinde başlatılması beklenmiyor. Alman Demiryolları, sendikayı görüşmeleri yarıda kesmek, barış sürecine uymamak ve Noel öncesi seyahat etmek isteyenlere eziyet etmekle suçladı.

GDL NE TALEP EDİYOR

GDL, vardiyalı çalışanlar için çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesinin yanı sıra aylık 555 avroluk bir artış ve 3 bin Avro enflasyon telafi ikramiyesi talep ediyor. Deutsche Bahn şu ana kadar 32 aylık bir süre için yüzde 11'lik bir ücret artışı ve 2850 Avro enflasyon telafi ikramiyesini teklif etti. GDL, bu teklifin yetersiz olduğunu beyan etti. Alman Demiryolları ise haftalık iş saatinin azaltılmasının kalifiye elemanı sıkıntısı nedeniyle mümkün olmadığını savundu.

GDL BAŞKANI: MEŞRU İHTİYAÇLARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

GDL lideri Claus Weselsky işvereni "kendi çalışanlarının meşru ihtiyaçlarını" görmezden gelmekle suçladı.

Demirollarında vasıflı işgücü açığına atıfta bulunan Weselsky, "Başarılı bir işe alım için acilen ihtiyaç duyulan önlemleri de torpilliyorlar" dedi. GDL'den yapılan açıklamada da Alman Demiryolları'nın vardiyalı çalışanlar için çalışma saatlerinin haftada 35 saate indirilmesi, haftada beş gün çalışılması veya şebeke operasyonları ve şebeke bakımında GDL üyeleri için toplu sözleşmeler yapılması gibi GDL'nin önemli temel taleplerini müzakere etmeye hala hazır olmadığını iddia etti.

Atölyeler için de adil bir toplu sözleşme yapılma imkanı olmadığını savunan GDL, “Buna ek olarak, işveren mevcut çalışma süresi düzenlemelerinin kötüleştirilmesinde ısrar etmekte ve demiryolu operasyonlarında çalışanlar için "daha fazla esneklik" talep etmektedir” açıklamasını yaptı.

"İSTİHDAM ANCAK DAHA CAZİP KOŞULLARLA SAĞLANABİLİR"

GDL açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu işveren, Almanya'daki demiryolu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için geleceğin personelinin ancak cazip çalışma koşulları sunularak istihdam edilebileceği gerçeğini sürekli olarak göz ardı etmektedir. GDL, demiryolu işletmeciliğindeki işlerin cazibesini arttırmak istemektedir ve arttıracaktır. Ne de olsa bu, gelecekte taşımacılıkta geri dönüşün anahtarıdır. Yönetimin kısa görüşlü bir şekilde ikramiyelere ve gelir artışlarına odaklanması bunu başarmak için hiçbir şey yapmıyor.

GDL üyelerinin başlattığı daha uzun süreli grev eylemi oylaması bile işveren tarafının reddini değiştirmek için yeterli değil. GDL ve üyeleri, geçmişteki birçok toplu pazarlık turundan bu cehalete aşinadır. GDL bugüne kadar bu engellerin hep üstesinden gelmiştir. Deutsche Bahn yönetimi için bir öğrenme belirtisi yok. Bunun yerine, demiryolunun bir ulaşım aracı olarak kalitesi ve güvenilirliği ne olursa olsun, ceplerini mümkün olduğunca çabuk doldurmak ve sonuçları ortaya çıktığında çoktan yollarına devam etmekle ilgileniyorlar. Operasyonel gerçeklik hakkında hiçbir fikirleri yok."

İG METALL: BİR İŞYERİ, BİR SENDİKA OLMALI

Diğer yandan Alman Sendikalar Birliği üyesi IG Metall'in Başkanı Christiane Benner yaptığı açıklamada, Alman Demiryolları toplu iş sözleşmeleri bağlantılı olarak makinistler sendikası GDL'yi eleştirdi.

Benner, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Alman Demiryolları'nda EVG ve GDL sendikalarının ayrı ayrı toplu iş görüşmesi yapmasıyla ilgili "Bizim için tek şirket - tek sendika. Deutsche Bahn'da toplu sözleşme politikasını farklı sendikaların belirlemesi doğru değil. Demiryolu işgücünün çıkarlarını savunmada çok başarılı olan tek bir büyük sendika var, o da EVG. Sadece küçük bir grubu savunan ve bunun dışında meslektaşlarıyla dayanışma göstermeyen 'çok gürültülü bir makinist sendikası' olan GDL'nin de olması, 'işverene karşı gereksiz bir bölünmeye' yol açıyor" ifadelerini kullandı.

GDL, bu sözlere yönetici Günther Kinscher'in açık mektubuyla yanıt verdi: "Demiryolu işçilerini bölmeye yönelik ilk girişimin kardeş sendikanız EVG tarafından yapıldığı gerçeğini gözden kaçırmış görünüyorsunuz."