Almanya'da Trump endişesi

Trump'ın Iowa'daki ön seçimleri açık ara kazanması Almanya'da dış politika uzmanlarını endişelendirdi. Uzmanlar, Almanya'yı olası bir ikinci Trump dönemine hazırlıklı olmaya çağırdı.

ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı lowa eyaletinde Cumhuriyetçi adayların yarıştığı ön seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre eski başkan Donald Trump'ın oyların yüzde 51'ini alarak birinci gelmesi Almanya'da dış politika uzmanları tarafından endişeyle karşılandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, iktidar ortağı Yeşiller Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Agniezka Brugger, salı günü (16 Ocak) Berlin'de yaptığı açıklamada, Iowa'daki sonucun "Donald Trump'ın giderek artan aşırı nefret söylemi ve hakkında yürütülen çok sayıda davayla bile Cumhuriyetçi Parti'ye hakim olduğunu" gösterdiğini dile getirdi. Brugger, birçok Cumhuriyetçi'nin de uzun zamandan beri Trump'ın "anti-demokratik tutumunu" benimsediğini ileri sürdü.

"ALMANYA İKİNCİ TRUMP DÖNEMİNE HAZIRLIKLI OLMALI"

Öte yandan ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Dış Politika Uzmanı Norbert Röttgen, Almanya'yı olası bir ikinci Trump dönemine hazırlıklı olmaya çağırdı.

Tagesspiegel gazetesine konuşan Röttgen, "Beklenen sürpriz gerçekleşmedi. Şimdi Alman hükümeti Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne eskisinden daha yoğun bir şekilde hazırlanmalıdır" dedi.

Iowa eyaletinde pazartesi günü yapılan ön seçimlerden Trump yüzde 51 oy alarak galip çıkarken, en yakın rakibi olan Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21, Eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan diğer rakibi Nikki Haley ise yüzde 19 oy oranında kalmıştı.