Almanya'daki yeni vatandaşlık yasası neleri içeriyor?

Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Mecliste kabul edilerek yasalaştı. Peki, kamuoyunda "çifte vatandaşlık yasası" olarak bilinen ve nisanda yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme neler içeriyor? Yasaya ilişkin bilinenleri derledik.

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarı 382 'evet' oyu ile Meclis'ten geçerek yasalaştı.

Tasarı için 234 "hayır" oyu verilirken 23 milletvekili ise çekimser kaldı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Reformumuz, modern bir Almanya'ya bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitlilik arz eden toplumumuzun hakkını veren modern bir göç yasası oluşturduk" değerlendirmesinde bulundu.

Kabul edilen yeni reformla göçmenlere "Siz, Almanya'ya aitsiniz" mesajının verildiğini kaydeden Faser, vatandaşlığa geçişin Almanya'ya en güçlü bağlılık olduğunu söyledi.

Peki nisan ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa ne içeriyor?

VATANDAŞLIK YASASININ MODERNİZASYONU YASASI

• Yasa ile Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.

• Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.

• Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılmış oldu.

• Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

• Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.

• Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.

• Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.