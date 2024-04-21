Almanya'dan 1150 kişi IŞİD ve El Kaide'ye katıldı: 153'ü Türkiye vatandaşı

Almanya'dan IŞİD ve El Kaide gibi örgütlere katılmak için 2011'den bu yana gidenlerin sayısının bin 150 olduğu açıklandı. Bunlardan 153'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yüzde 35'i ise çifte vatandaş.

Almanya’dan IŞİD ve El Kaide’ye katılan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı sayısının 153 olduğu ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Alman hükümetinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yönelttiği bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2011 yılından itibaren Suriye ve Irak'a giderek El Kaide ve IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlere katılanların sayısı bin 150'yi buluyor.

Yanıtta, bu kişilerden yüzde 65'inin IŞİD, El Kaide ve bu gruplara yakın örgütlenmelerin terör faaliyetlerinde yer aldığı veya bu örgütlere destek verdiğine ilişkin ipuçları bulunduğu belirtiliyor.

Hükümetin tespitlerine göre Almanya'dan radikal İslamcı terör örgütlerine katılmak üzere bu bölgelere gidişler 2013-2015 yılları arasında yoğunlaştı. Gittiği tespit edilen bin 150 kişiden 650'si Alman vatandaşı. Kayıtlarda bunlardan 273'ünün çifte vatandaş olduğu yer alıyor. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olanların sayısı ise 35.

Suriye ve Irak'a giden bin 150 kişinden 153'ü de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Böylece Almanya'dan giden kişiler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Almanların ardından en büyük ikinci grubu oluşturdu. Bu grubu 85 ile Suriye, 55 ile Rus vatandaşları takip etti.

Alman makamlarının tespitlerine göre 2019'dan bu yana Suriye ve Irak'a gidişler büyük oranda azaldı.

YÜZDE 40'I GERİ DÖNDÜ

Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin yüzde 40'ı, yani yaklaşık 460'ı ülkeye geri döndü. Bunların da 30'dan fazlasının sınır dışı edilmesi yoluyla veya kendi isteğiyle ülkeden ayrıldığı açıklandı. Almanya'ya dönen 460 kişiden 307'sinin Alman vatandaşı, 44'nün Türk, 30'unun Suriye ve 21'inin Rus vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Suriye ve Irak'taki bir radikal İslamcı örgüte katılıp geri dönenlere yönelik Almanya'da başlatılan soruşturma sayısı da 2023 sonu itibarı ile 312 oldu. Bunların büyük kısmı Almanya Ceza Kanunu'nun 129a ve 89a maddeleri ile bağlantılı olarak "yabancı bir terör örgütüne üye olmak, onun için faaliyet yürütmek ve/veya devlete karşı şiddet eylemi hazırlığında olmakla" suçlanıyor.

Alman hükümetin verdiği bilgiye göre, hakkında soruşturma yürütülen 111 kişi ceza aldı, 119'unun davası devam ediyor. 122 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi.