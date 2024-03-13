Almanya'dan 'Gazze'ye havadan yardım operasyonu' kararı

Alman Hava Kuvvetlerinin, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için Hava Kuvvetlerine talimat verdiğini belirtti.

Pistorius, Gazze'deki insanların en temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu vurgulayarak, "Onların gıda ve ilaca erişimini sağlamak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bu amaçla Alman Silahlı Kuvvetleri, her biri 18 tona kadar yük taşıyabilen iki adet Hercules nakliye uçağı sağlıyor. Gerçek şu ki hava indirme işlemi tehlikesiz değil. Bu amaçla görevlendirilen ekipler, ilgili prosedürler konusunda eğitimli ve son derece deneyimlidir" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma görevinin, Fransa'nın Evreux kentinde bulunan ve C-130J Hercules nakliye uçaklarıyla donatılmış olan hava nakliye filosu tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Hava yardım operasyonunun gelecek hafta sonu başlayabileceği aktarıldı.