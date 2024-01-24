Almanya donanması Türkçe afişle asker arıyor

Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Türkçe çağrılara da yer verdi. Çağrıda, “Sen de donanmamızın bir parçası ol” dendi.

Alman Silahlı Kuvvetleri’ndeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişler Almanya sokaklarına asıldı.

Bu afişlerde Türkçe "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesi de yer aldı.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri’nin oluşturduğu başvuru sayfasında, yeterli görülmeleri halinde bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınından bu yana Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını kaydetmişti.