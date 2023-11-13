Almanya ithal ettiği giysilerin yüzde 67,5'ini tekrar ihraç ediyor

Giyim ithalatının üçte ikisinden fazlasını yeniden ihraç eden Almanya'nın giyim ihracatı, yılın ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 0,3 artarak 18,6 milyar Euro'ya yükseldi. Almanya'ya yapılan toplam giyim ithalatında Çin, en önemli tedarikçi ülke oldu. Çin'i, Bangladeş ve Türkiye izledi.

Almanya'nın giyim ihracatının üçte ikisinden fazlası "yeniden ihracattan" oluşuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin giyim dış ticaretine ilişkin yılın ocak-eylül dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın yılın 9 ayında giyim ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 düşerek 27,8 milyar Euro'ya geriledi.

Giyim ihracatı ise yılın ocak-eylül döneminde yüzde 0,3 artarak 18,6 milyar Euro'ya yükseldi.

Ülkenin giyim ihracatının yüzde 67,5'inin, başka ülkelerde üretilip herhangi bir işleme tabi tutulmadan Almanya'dan yeniden ihraç edilmesi dikkati çekti.

Almanya'dan ihraç edilen giyim, ağırlıklı olarak komşu ülkelere gitti. Yılın ocak-eylül döneminde Polonya'ya giyim ihracatı yıllık yüzde 8,5 artarak 2,5 milyar Euro'ya yükseldi.

Almanya'nın giyim ihracatının diğer önemli alıcıları ise 2,5 milyar Euro ile İsviçre ve 2,3 milyar Euro ile Avusturya oldu.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ TEDARİKÇİ TÜRKİYE

Destatis verilerine göre, Bangladeş, Almanya'nın giyim ithalatının ana tedarikçisi olarak Çin'in yerini alma yolunda ilerliyor.

Almanya'ya yapılan toplam giyim ithalatında Çin, 5,9 milyar Euro ile en önemli tedarikçi ülke oldu. Çin'i, 5,6 milyar Euro ile Bangladeş ve 3,3 milyar Euro ile Türkiye izledi.

Bangladeş'ten yapılan giyim ithalatı, son 10 yılda Alman pazarı için giderek daha önemli hale geldi. Bangladeş'in Almanya'nın giyim ithalatındaki toplam payı 2013'te yüzde 12,1 iken, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 20,3'e yükseldi.