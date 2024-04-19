Almanya, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini uzattı

Almanya Futbol Federasyonu, ismi Bayern Münih teknik direktörlüğü için geçen Julian Nagelsmann'ın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını bildirdi.

Almanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Alman çalıştırıcının 31 Temmuz 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026'ya dek uzatıldığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, 2023'ün eylül ayında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilmişti.

Nagelsmann'ın adı, eski takımı Bayern Münih teknik direktörlüğü için geçiyordu.