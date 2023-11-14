Almanya, Kiev’e askeri desteği ikiye katlayacak

Dış Haberler Servisi

Avrupa ülkelerinde Ukrayna’daki savaşa ayrılan kaynaklara karşı tepkiler artarken Alman hükümeti, Kiev’e askeri yardımı iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Üçlü koalisyon hükümeti, Ukrayna’ya askeri yardımı 2024’te 8 milyar avroya yükseltme konusunda prensipte anlaştı.

Kararının 16 Kasım’da Federal Meclis’te yapılacak bütçe komitesinde kabul edilmesi bekleniyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius “bütçenin Ukrayna’yı yüzüstü bırakmayacaklarına dair güçlü bir sinyal olduğunu” söyledi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu ancak “Moskova’nın barış müzakerelerine henüz hazır olmadığını” kaydetti.