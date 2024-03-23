Almanya Merkez Bankası Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı

Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel, "Aşırı sağcılar refahımızı tehdit diyor" dedi. Nagel, aşırı sağ tehdidinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, aşırı sağcıların ülkedeki refahı tehdit ettiğini söyledi.

Nagel, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, aşırı sağ tehdidinin hafife alınmamasını istedi.

Aşırı sağcıların, ülke dışından gelen yatırımcıları ve kalifiye iş gücünü ürküttüğünü belirten Nagel, "Bu refahımızı tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Nagel, ülkede aşırı sağın yükselmesinden endişe duyduğuna işaret ederek, bu nedenle Frankfurt'ta bir demokrasi gösterisine katıldığını anlattı.

Almanya'da iş insanlarının örgütlendiği kuruluşların ülkedeki ekonomik durumu kötülememesi çağrısında bulunan Nagel, "Aksi takdirde kimse Almanya'ya gelip yatırım yapmaz. Biz Avrupa'nın hasta adamı değiliz" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​