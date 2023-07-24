Almanya'nın "depremzede vizesi" uygulaması sona eriyor

Almanya'nın, Kahramanmaraş depremleri sonrasında depremzedeler için yürürlüğe soktuğu kolaylaştırılmış vize uygulaması 6 Ağustos'ta sona eriyor.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Almanya'nın depremzedeler için yürürlüğe koyduğu kolaylaştırılmış vize uygulaması sona eriyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulama çerçevesinde gelen başvuruların sayısında önemli bir düşüş kaydedildiği belirtilerek, federal hükümetin bundan sonraki dönemde normal vize uygulamasının yeterli olacağını değerlendirdiği bildirildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 6 Şubat depremleri sonrasında kolaylaştırılmış vize uygulamasının acil ihtiyacı karşılamak üzere kısıtlı bir süre için getirildiğini, kalıcı bir çözüm olarak düşünülmediğini de sözlerine ekledi.

16 BİN 200 DEPREMZEDEYE 90 GÜNLÜK VİZE VERİLDİ

Kolaylaştırılmış vize uygulaması çerçevesinde Almanya'da birinci ve ikinci derecede akrabası bulunan depremzedelere ilk etapta 90 günle sınırlı olmak üzere Almanya'ya gelme imkanı tanınmış, uygulama Mayıs ayı başında üç aylığına uzatılmıştı. Bu süre 6 Ağustos'ta sona eriyor.

Sözcü, deprem sonrasında 12 bin 300'ü kolaylaştırılmış vize uygulaması çerçevesinde Schengen vizesi olmak üzere, toplam 16 bin 200 depremzedeye 90 günlük vize verildiğini, aile birleşimi çerçevesinde ise uzun süreli 3 bin 800 kişinin vize aldığını açıkladı.

Kolaylaştırılmış uygulama çerçevesinde depremzedelerin başvuruları öncelikli olarak ele alınıyordu. Dışişleri sözcüsü, diğer normal Schengen vize başvurularının da belirli bir süre içinde sonuçlandırılması gerektiğine işaret ederek mevcut koşullarda ayrıcalıklı uygulama için gerekçe kalmadığını belirtti.