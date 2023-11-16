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Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Almanya-Türkiye maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek.

Spor
  • 16.11.2023 15:18
  • Giriş: 16.11.2023 15:18
  • Güncelleme: 16.11.2023 15:20
Kaynak: İHA
Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, Almanya ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak. 

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak.

Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Frankowski’nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak. 

Karşılaşmada VAR koltuğunda Pawel Raczkowski, AVAR’da da Kryzstof Jakubik oturacak. 

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