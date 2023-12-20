Almanya'yı süresiz makinist grevleri bekliyor

Almanya'da yeni yılın ilk günlerinden itibaren demir yollarında makinistlerin süresiz grevleri bekleniyor.

FRANKFURT

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn -DB) ile toplu sözleşme görüşmelerinden istediği sonucu alamayan makinistlerin sendikası GDL, geniş kapsamlı eylem kararı aldı. GDL, 7 Ocak'a kadar süren Noel tatili sırasında grev yapılmayacağını açıkladı.

GDL üyelerinden, Deutsche Bahn ile yaptığı toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığında süresiz grev çağrısı yapma yetkisi aldı.

GDL'nin Frankfurt'ta yaptığı açıklamaya göre, yapılan oylamada oy kullanma hakkına sahip üyelerin yaklaşık yüzde 97'si süresiz greve destek verdi.

Süresiz grevden Deutsche Bahn'ın yanı sıra bölgesel demiryolu operatörleri Transdev, City-Bahn Chemnitz ve sekiz personel hizmet sağlayıcısı da etkilenebilir.

Sendika, demir yolu çalışanlarının maaşlarına ayda 555 avro zam ve 3 bin euroya kadar enflasyonu telafi etmek için ikramiye talebinin yanısıra çalışma saatlerinin haftada 40 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

***

GDL geçtiğimiz Kasım ayında önce 20 saat, ardından da 24 saatliğine Almanya'da demiryollarında ulaşımı durdurmuştu.

İşveren maaş zammı ve enflasyon telafi ödemesinde karşı teklifte bulunurken, yeterli elemana sahip olmadığı gerekçesiyle haftalık çalışma süresini 40 saatten 35 saate düşürülme önerisini görüşmeyi reddetmişti.