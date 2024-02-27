Almanya’da 30 yıldır aranan eski RAF üyesi gözaltına alındı

Almanya’da döneminin en bilinen ve yaygın sol örgütü olan Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun 30 yıldır aranan üçüncü kuşak üyesi Daniela Klette, Berlin’de gözaltına alındı.

Almanya'da eski "Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)" adlı şehir gerillası örgütünün üyesi Daniela Klette'nin gözaltına alındığı bildirildi.

65 yaşındaki Klette, Berlin'in Kreuzberg semtinde gözaltına alındı.

Verden Savcılığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesince on yıllardan beri RAF’ın diğer üyeleri Burkhard Garweg (55) ve Ernst-Volker Staub (69) ile aranan Klette, örgütün üçüncü kuşak üyelerinden biri olarak biliniyor.

30 yıldan beri aranan Klette'nin 1993'te Hessen eyaletindeki Weiterstadt cezaevine düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu, ayrıca çok sayıda para aracına yönelik soyguna katıldığı belirtiliyor.

RAF, 1970'te Andras Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler ve Ulrike Meinhof gibi tanınmış örgüt üyeleri tarafından kurulmuştu.

Örgüt üyeleri, 1977'de banka soygunlarını ve bombalı saldırılarını artırmış, zamanın Federal Başsavcısı Siegfried Buback'a suikast düzenlemiş, Dresdner Bank Başkanı Jürgen Ponto'yu kaçırma girişimi sırasında öldürmüştü.

RAF, 1998'de dağıldığını açıklamasına rağmen bazı örgüt üyelerinin para araçlarına ve marketlere yönelik eylemlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.