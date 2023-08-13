Almanya’da 89 Türk vatandaşı insan kaçakçılığından yakalandı

Almanya'ya yasa dışı göçte yeniden artış kaydedilirken İçişleri Bakanı Faeser mayıs ayı sonuna kadar bin insan kaçakçısı yakalandığını açıkladı. Bunlardan 89'unun Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

Almanya'ya yasa dış göçte yeniden artış kaydedilirken yılın ilk beş ayında yakalanan insan kaçakçısı sayısının bine yaklaştığı açıklandı.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, mayıs ayı sonuna kadar gözaltına alınan bin insan kaçakçısından 89'unun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. 150 kaçakçının Ukrayna, 148'inin Suriye, 65'inin Almanya, 56'sının Afganistan, 50'sinin de Gürcistan vatandaşı olduğu duyuruldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman güvenlik birimlerinin geçen yıl yakalanan 159 insan kaçakçısıyla birlikte 58 araç, nakit para ve banka hesaplarında bulunan mevduatlarına el koyduğu, bunların toplam 940 bin euro değerinde oldukları bildirildi.

TÜRKİYE'DEN İLTİCALARDA REKOR ARTIŞ

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) temmuz ayına dair verilerine göre de, bu yılın ilk yedi ayında Almanya'ya yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış kaydetti. Sadece temmuz ayında 23 bin 674 iltica başvurusu yapıldığı açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam yüzde 79 fazla.

Ocak ayından temmuz sonuna kadar yapılan iltica başvurularının toplam sayısı 188 bin 967 olarak açıklandı. Senenin toplamındaki başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk sırada yer alıyor.

En çarpıcı artış Türkiye'den yapılan başvurularda gözlendi. Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye'den toplam 23 bin 846 iltica başvurusu yapıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 202,9 arttı.

Temmuz ayında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaptığı başvuru, senelerdir savaş ve krizlerin damgasını vurduğu Afganistan'ı da geride bırakarak 3 bin 791 ile Suriye'nin ardından ikinci sırada geldi.