Almanya‘da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşlerine katıldı

Dilara Ekinci / Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin‘de cumartesi günü düzenlenen Filistin‘e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Sosyal, kültürel, politik alanlarda çalışmalar yürüten ve anti-faşist, anti-ırkçı mücadelede yer alan örgüt ve kuruluşların çağrısıyla gerçekleştirilen etkinlik saat 14:00 de Alexsander Platz’da yapılan mitinle başladı. Çok sayıda Filistin bayragının yer aldığı alanda, Filistin’e destek ve İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu katliamları protesto dövizleri taşındı. Miting alanında bulunan tarihi Rotes Rathaus binasındaki direğe çekilmiş olan büyük İsrail bayrağı dikkat çekti. İsrail bayrağına herhangi bir tepki gösterilmedi.

Polisin, yaklaşık 9 bin kişi olarak açıkladığı gösteriye yaklaşık 15 binin üzerinde bir katılımın olduğu gözlemlendi.

Saat 15.30‘a kadar süren miting sonrasında yürüyüşe geçildi. Barışçıl bir ortamda yapılan yürüyüş sırasında ve ara mitinglerde Almanca ve İngilizce olarak yapılan konuşmalarda İsrail’in yaptığı insanlık dışı saldırılar protesto edildi.

Almanya’nın yapılan katliamlar sırasında İsrail yanlısı tutumunu değiştirmesi ve acil olarak bu yapılan katliamların durdurulması konusunda adım atmasının gerekliliği dile getirildi. Yürüyüşe katılan çok az sayıdaki kişi tarafından Yahudi karşıtı ve Hamas ve şeriat destekleyicisi sloganlar atıldığı anlarda ise polis kalabalığı durdurarak sembol ve sloganla değişene kadar göstericilerin ilerlemesini durdurdu.

Berlin’de Alexanderplatz'da başlayan yürüyüş Potsdamer Platz'a kadar devam etti. Gösteri, Filistin ile dayanışma amacı taşıyan katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Öte yandan aynı gün Düsseldorf’ta da “İnsan Hakları Yürüyüşü” mottosuyla Filistin yanlısı bir gösteriye 17 bin kişi katılım gösterdi.