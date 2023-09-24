Almanya’da eğitim sistemi protesto edildi

Almanya’da ülkenin dört bir yanında eğitim sistemini ve öğretmen açığını protesto eden binlerce öğretmen, öğrenci ve veli, okullar ve kreşler için 100 milyar avroluk fon talep ettiler.

Dilara Ekinci - BERLİN

Almanya’da sendikalar, veli dernekleri ve öğrenci temsilcilerinden oluşan “Eğitimde Dönüşüm Şimdi!” (Bildungswende Jetzt!) inisiyatifi tarafından düzenlenen yürüyüşlere binlerce insan katıldı.

Eğitim politikasında değişiklik yapılması gerektiğini savunan “Bildungswende Jetzt” inisiyatifinin 20 Eylül Dünya Çocuk Günü’nde 16 eyalette, 29 kentte düzenlediği protestolara da 25 bin kişi katılmıştı.

Berlin’de gerçekleşen eğitim protestosunda yaklaşık 7 bin kişi Brandenburger Kapısı’ndan Berlin Belediye Sarayı’na yürüdü. Münih’teki yürüyüşe yaklaşık 2 bin, Köln’de 3 bin ve Hamburg’ta yaklaşık bin kişi katılım gösterdi. Freiburg, Karlsruhe, Hannover, Erfurt ve Kiel’in de aralarında olduğu pek çok kentte yoğun katılım oldu.

BİNLERCE ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR

Eğitim için Özel Fon İttifakı (Bündnis für Sondervermögen), Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana en kötü eğitim krizlerinden birini yaşadığını kaydeden ittifak açıklamasında “Ülke genelinde yüz binlerce kreş açığı var. Öğretmen ve eğitmen açığı da büyümeye devam ediyor. Kriz, sosyal açıdan adaletsiz, modası geçmiş ve yetersiz finanse edilen bir eğitim sistemi ile daha da derinleşmektedir. Bir yön değişikliğine ihtiyaç var. Ancak tam tersini yaşıyoruz: SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan Federal Hükümet eğitimden 1 milyar Avro’dan daha kesinti yapmak istiyor. Ayrıca gençlik çalışmalarında, müfredat dışı, kültürel ve siyasi eğitimde de büyük kesintiler söz konusu. Berlin’de CDU ve SPD’nin yeni hükümeti bu alandaki tüm projeleri tamamen sonlandırmak istiyor” dedi. Anaokulları ve okullara yatırım yapmak için en az 100 milyar avroluk bir “Eğitim için Özel Fon” ile tüm eyaletleri yeterli öğretmen yetiştirmeye zorlayan bir anlaşma ve yeterli ve iyi nitelikli anaokulu uzmanları kazanmayı amaçlayan bir plan talep eden ittifak, 2008’deki Dresden Eğitim Zirvesi’nde kararlaştırıldığı gibi, eğitim ve araştırma için yıllık GSYİH’nin en az %10’unun eğitime ayrılmasını istedi.