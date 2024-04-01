Almanya’da esrar kullanımı resmen serbest

Almanya, esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi oldu. Kanun değişikliğini kutlayan Almanlar, Berlin'de toplandı.

Almanya’da esrar kullanımını kısmen suç kapsamından çıkaran yasa tasarısı yürürlüğe girdi. Ülkede, 18 yaşından büyüklerin esrar yetiştirmesi, bulundurması ve tüketimi serbest bırakıldı. Kanun değişikliği ile Almanya, Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Tasarının yürürlüğe girmesini kutlayan Almanlar, Berlin'in sembollerinden olan Brandenburg Kapısı'nın önünde bir araya geldi.

TASARI NELER ÖNGÖRÜYOR?

Yetişkinler üzerlerinde 25 grama kadar esrar bulundurabilecek. Evlerde bulundurulabilecek esrar miktarı 50 gramı aşmayacak. Ayrıca yine evlerde üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek. Öngörülen sınırları aşan miktarlarda esrar bulunduranlar, para cezası ya da üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Kamuya açık alanlarda, örneğin parklarda, sokaklarda ya da meydanlarda esrar ancak akşam saat 20:00-07:00 arasında tüketilebilecek. Bunun dışında kalan saatlerde açık alanlarda esrar kullanımı yasak olacak.

Ayrıca yasa tasarısı, Kenevir Kulüpleri kurulmasını öngörüyor. Dernek statüsüne sahip bu kulüpler resmi izinle kurulabilecek, 500 üyeye sahip olabilecek. Evde şahsi tüketim için verilen kenevir yetiştirme izni dışında sadece bu kulüplerden esrar alınabilecek. Kulüpler kenevir bitkisi yetiştirme ve üyelerine esrar satma iznine sahip olacak.

Esrar satın almak isteyen herkes bu kulüplere üye olmak zorunda ve üyeler bir ayda en fazla en fazla 50 gram esrar satın alabilecek. 18-21 yaş arasındakiler ise ancak ayda 30 gram esrar satın alabilecek. Kenevir fideleri ve tohumları da bu kulüplerden satın alınabilecek. Ancak bu kulüplerde esrar kullanmak yasak olacak.