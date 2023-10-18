Almanya’da Filistin karşıtlığı okullara sıçradı

İsrail-Hamas çatışmasının başlaması sonrasında Batılı ülkelerde Filistin karşıtı yasaklama ve sansür kararları alınmaya devam ediyor. Almanya’da da geçtiğimiz günlerde skandal bir karar alındı. Berlin Senatosu'nun geçtiğimiz günlerde öğrenci velilerine yolladığı bilgilendirme mektubunda Filistin’e destek olacak her türlü eylemin yasaklandığı belirtildi.

Doğuş SARPKAYA BirGün / Berlin

Berlin Senatosu Aile Dairesi'nin eyaletteki velilere gönderdiği 13 Ekim tarihli yazıda, “İsrail'e yönelik saldırıları savunmak veya onaylamak ya da bunları gerçekleştiren Hamas, Hizbullah gibi terör örgütlerini desteklemek şeklinde anlaşılabilecek her türlü gösterici davranış veya fikir beyanı, mevcut durumda okul barışına yönelik bir tehdit teşkil etmektedir ve yasaktır” ifadeleri yer aldı.

İlgili yazıda sadece açıkça terörü destekleyen eylemleri değil Filistin’e destek mesajı içeren “henüz cezai sorumluluk sınırına ulaşmamış semboller, jestler ve görüş ifadelerin" yasak kapsamına alındığı vurgulandı.

YASAL DA OLSA YASAK

Hızını alamayan Aile Dairesi, “cezai sınırına ulaşmamış” ama yasak olan sembol ve jestleri de şu şekilde örnekledi:

“İlgili kıyafetlerin görünür şekilde giyilmesi (örneğin, Filistin kumaşı olarak bilinen keffiyeh). "Özgür Filistin" gibi yazılar veya Filistin renklerinde (beyaz, kırmızı, siyah, yeşil) İsrail haritası içeren çıkartmalar ve çıkartmalar gösteriliyor. "Özgür Filistin!" manasına gelecek ünlemler ve Hamas'ın terörizmini açıklayıcı sözlü destek."

BU İLK DEĞİL

Berlin Senatosu Aile Dairesi'nin yazısı savaş ortamında demokratik değerlerin ve anayasal hakların nasıl askıya alındığını gösteren bir belge oldu.

Fakat bu Almanya’da son dönemdeki Filistin karşıtı kararların ilki değil. Savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana pek çok eyalette Filistin’e destek eylemleri yasaklanmış, bu eylemlere polis tarafından müdahale edilmişti.

Bu hafta Almanya'da düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adania Shibli'ye verilmesi planlanan ödülün töreni de İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle iptal edilmişti. Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos, organizasyonun 'Hamas'ın İsrail'e karşı barbarca terörünü' kınadığını söyledi.

Kararın ardından birçok yayıncı ve yazar fuardan çekildi. Karara tepki gösterenler, Frankfurt Kitap Fuarı'nın insanlar arasındaki diyalogu teşvik etmesi gerektiğini savunarak kitap fuarı yönetimini eleştirdi. Cezayirli yazar Said Khatibi de fuara katılmayacağını açıkladı. PublisHer platformu da fuardan çekildi.