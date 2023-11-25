Almanya’da fosil yakıt kullanımı protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de kömür, gaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımının sonlandırılması için eylem yapıldı. Eylemde, “Su savaşlarından korkuyorum” yazılı dövizler taşındı.

"Son Nesil (Letzte Generation)" adlı çevreci grubun çağrısıyla Berlin’de bir araya gelen protestocular, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etmek ve ülkelerinin 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını bırakması için şehir merkezindeki 17 Haziran Caddesi'ni kapattı.

Çevreciler "Adalet için fosil yakıtlardan vazgeçin", "Su savaşlarından korkuyorum", "İklim dönüşümü şimdi" ve "Fosil yakıtlara son" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çok sayıda katılımcının kırmızı yelek giydiği gösteride, "İklim adaleti hemen" sloganı atıldı.

“60 MİLYAR EURO İLE FOSİL YAKITLAR SÜBVANSE EDİLİYOR

Son Nesil grubunun sözcülerinden Lina Johnsen, Alman hükümetine fosil yakıtlara para ayırmaktan vazgeçme çağrısı yaparak "Bugün bir kez daha yüzlerce kişi Alman hükümetinin yaptığını kabul etmediklerini göstermek için sokakta. Bir taraftan 60 milyar Euro ile fosil yakıtlar sübvanse ediliyor, diğer taraftan iklimin korunması için 60 milyar Euro eksik. İyi düşünülürse burada bir şeyler birbirine uyuyor. Burada gençler ve yaşlılar var. Hepsi bunun arkasında durduğunu göstermek için sokakta. En geç 2030 yılına kadar kömürden, gazdan ve petrolden çıkılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Gösteriye farklı çevreci gruplar da destek verdi.