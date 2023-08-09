Almanya’da Rusya adına casusluk yapan bir yetkili tutuklandı

Almanya Federal Savcılığı, gizli bilgileri Rus istihbaratına ilettiğinden şüphelendikleri Askeri Tedarik Ajansı’ndan bir yetkilinin tutukladığını açıkladı.

Almanya’da Rusya adına casusluk yaptığı şüphesi ile Askeri Tedarik Ajansı’ndan bir yetkili tutuklandı. Almanya Federal Savcılığı, Thomas H. olarak belirlediği Almanya uyruklu zanlının geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğuna ve Berlin'deki büyükelçiliğine kendi inisiyatifiyle defalarca başvurarak işbirliği teklif ettiğini aktardı. Savcılık, bir keresinde zanlının bir Rus istihbarat servisine iletilmek amacıyla işi sırasında elde ettiği bilgileri teslim ettiğini söyledi.

Yetkililer, zanlının Almanya'nın Koblenz kentindeki Askeri Tedarik Ajansı’nda tutuklandığını aktararak, zanlının ev ve işyerinin arandığını açıkladı.

Askeri Tedarik Ajansı’ndan yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor ve bunların arasında bin 800 asker bulunuyor. Ajans, Alman ordusu için toplam hacmi 17,6 milyar euro olan silah ve teçhizatının satın alınması için anlaşmalar yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz sene aralık ayında yetkililer, Rusya için casusluk yaptığından şüphelendikleri bir Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanını tutuklamıştı.