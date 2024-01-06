Almanya’da su baskınları: Dereler taştı

Almanya'da aşırı yağışlar, dere ve nehirlerin su seviyesini yükselterek taşkınlara yol açtı.

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bonn ve Königswinter şehirlerinde aşırı yağışlarla birlikte Ren Nehrine yakın caddeler ver kıyılar su altında kaldı. Nehrin bazı bölgelerinde taşkınlar yaşandı.

Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Heidekreis ilçesi Hodenhagen kasabasında bulunan Serengeti-Parkta oluşan su baskınları sonrası bölgeye giden itfaiye ekipleri ve Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalara başladı. Su seviyesi ekiplerin çalışmaları sonrası düşüşe geçti.

İtfaiye ve Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ekipleri yeni baskınları engellemek için kum torbalarını doldurmaya devam ediyorlar.

Yetkililer, yağışların birkaç gün daha süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.