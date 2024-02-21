Almanya’da uyarı grevi Lufthansa’yı felç etti

Emek Servisi

Almanya’da toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamaması üzerine hizmet sendikası Ver.di’nin çağrısı üzerine Lufthansa yer personeli uyarı grevine çıktı. Dün başlayan grevden Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Hamburg, Köln-Bonn, Stuttgart ve Berlin’deki havalimanları ile yaklaşık 100 bin yolcu etkilendi.

Ver.di, toplu pazarlık müzakerelerinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını beklerken Lufthansa yer personeli bu ay ikinci kez greve gitti. Bir sözcü, planlanan 1000 uçuşun yaklaşık yüzde 90’ının iptal edildiğini söylerken uyarı grevinin bugün akşam saatlerinde sona ermesi planlanıyor. Lufthansa sözcüsü ise sendikayı hedef aldı ve sorumlunun Ver.di olduğunu iddia ederek “On iki ay içinde yüzde on maaş artışı ve 3 bin avroluk vergisiz enflasyon ikramiyesi teklifiyle müzakerelerin devam etmesi gerekiyor” dedi. Grevci Martin Reschinsky, Ver.di’nin mümkünse bu hafta müzakerelerden bir sonuç çıkmasını istediğini söyledi: “Vurabileceğimizi iki kez kanıtladık. Uyarı grevi eylemlerine bir kez daha güçlü bir katılım oldu, böylece şubat ayının başındaki ilk dalgaya göre daha fazla uçuş iptal edildi. Bu nedenle şimdi sonuca varmak akıllıca olacaktır.”