Almanya’daki bir şirketten 8 milyon Euro çalmıştı: Yasemin Gündoğan için dedektif tuttular

Almanya'da çalıştığı para dağıtım şirketinden 8 milyon Euro çaldığı gerekçesiyle aranan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi, uzman 4 İspanyol dedektifini Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler, Gündoğan'ın Çeşme'de 2 villa satın aldığını belirledi.

Almanya'da çalıştığı nakit para dağıtım şirketi Loomis’ten 8 milyon 196 bin 925 Euro çalarak kayıplara kaçan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Gündoğan'ın yakalanması için çalışma başlatan Alman sigorta şirketi, konusunda uzman 4 İspanyol dedektifini Türkiye'ye gönderdi. Gündoğan'ın Çeşme'de 2 villa satın aldığını belirlerken, konteyner dolusu parayı Türkiye'ye nasıl getirdiğini de tespit etti.

Almanya'da lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan, 2019 yılında işe başladığı para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'dan 8 milyon 196 bin 925 Euro çalarak kayıplara karıştı. Gündoğan için Alman sigorta şirketi soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sigorta şirketi, Yasemin tarafından çalınan 8 milyon 196 bin 925 Euro'yu anlaşma gereği para taşıma şirketine ödedi. Paranın ödenmesinin ardından şirket, konusunda uzman İspanyol asıllı 4 dedektifini konuyu araştırmak için görevlendirip, Türkiye'ye gönderdi.

Dedektifler, 21 Mayıs günü minibüsle şirketten kaçan Yasemin Gündoğan'ın Büşra S. ile birlikte kara yoluyla önce Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştığını, ardından paraları ticari havayolu taşımacılığı yapan kişilere paylaştırarak Türkiye'ye soktuğunu tespit etti. Yasemin Gündoğan'ın ise para transferinin hemen ardından 22 Mayıs tarihinde Almanya seyahat belgesi ile Viyana'dan İstanbul Havalimanı'na, ardından İzmir'e uçtuğu belirlendi. Türkiye'ye gelen dedektifler, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren bir dedektiflik şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladı. Dedektifler, İzmir'e inen Yasemin Gündoğan'ın o gün İzmir Konak'ta lüks bir otele yerleştiğini bir gece kalıp ardından Çeşme'ye hareket ettiğini belirledi.

İKİ VİLLA SATIN ALMIŞ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Büşra S.'nin telefonundan çıkan fotoğraflar üzerinden de bir araştırma başlatan dedektifler, Çeşme'de bulunan Reisdere mahallesindeki tüm villaları kapı kapı dolaştı. Havuz başındaki fotoğraftan yola çıkan dedektifler, Yasemin Gündoğan'ın Büşra S. ile birlikte yaşadığı Reisdere Mahallesi'ndeki lüks villayı buldu. N.Ç.'ye ait havuzlu villanın bir emlak şirketi aracılığıyla bir yıllığına kiralandığı tespit edildi. Bölgedeki emlakçıları tek tek gezen dedektifler, TED takma ismini kullanan bir kişinin Yasemin Gündoğan adına aynı bölgede 2 tane lüks villa satın aldığını belirledi. Yapılan araştırmada evlerin boş olduğu ortaya çıktı. Dedektifler, Yasemin Gündoğan ve arkadaşlarının soygunu Yasemin'in para şirketine işe başlamadan 2 yıl önce planladığı ihtimali üzerinde duruyor.