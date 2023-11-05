Almanya’daki rehine krizi 18. saatte sonlandı: Kendi kızını rehin alan Türk baba tutuklandı

Almanya’nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havaalanı’nda yaşanan rehine krizi 18 saat sonra sona erdi. İkna çalışmalarının ardından 35 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı polise teslim oldu.

Almanya’nın Hamburg kentinde dün gece (4 Kasım Cumartesi) aracıyla Helmut Schmidt Havaalanı’nın apronuna girerek, 4 yaşındaki kızını rehin alan baba, ikna çalışmalarının ardından 18 saat sonra polise teslim oldu.

Küçük kız havaalanındaki sağlık ekiplerine teslim edilirken, 35 yaşındaki Türk vatandaşı olan baba ise polis tarafından tutuklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, havaalanında uçuşların başlaması ve havaalanına gelen bağlantı yollarının tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğu belirlenen baba, eski eşiyle iletişim kurmak için internete verdiği satış ilanını kullandı.

KENDİ ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Sahte bir e-posta adresi ile eski eşiyle iletişime geçen şahıs, hiçbir şeyden haberi olmayan eski eşiyle buluşma ayarladı ve kızını kaçırdı.

Küçük kızını ayrıldığı eşinden kaçıran baba, havaalanında havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek kendi çocuğunu rehin almıştı.

Baba, kızıyla birlikte Türkiye’ye gitmeyi talep etmişti.

NELER YAŞANDI?



Hamburg Havalimanı’nda aracıyla güvenlik bariyerine çarparak aprona giren silahlı şüphelinin bir çocuğu rehin aldığı ifade edilmişti. Alman medyası, araçta bulunan şüphelinin 4 yaşındaki kız çocuğunu rehin aldığını duyurmuştu. Çocuğun şüpheliye ait olduğu, şüphelinin eşiyle çocuğun velayetini alma konusunda sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşılmıştı.