Alper Gezeravcı'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni fotoğraf

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalarına devam eden Alper Gezeravcı, Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi" notuyla paylaştı.

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