Alper Gezeravcı'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni fotoğraf
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalarına devam eden Alper Gezeravcı, Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi" notuyla paylaştı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı.
Gezeravcı, X'te yer alan sosyal medya hesabından Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü yayımladı.
Gezeravcı, paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi" ifadelerine yer verdi.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi! 🥙 pic.twitter.com/FnKkd6vt6B— Alper Gezeravcı (@TURKastro) January 25, 2024
Lopez-Alegria da Gezeravcı'nın paylaştığı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz" notuyla paylaştı.
Enjoying a meal on @Space_Station with the first Turkish astronaut! pic.twitter.com/7DGKXDYTP2— Michael L-A (@CommanderMLA) January 25, 2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Gezeravcı'nın paylaşımını alıntılayıp "Afiyet olsun" dileğinde bulundu.
Afiyet olsun! 😊 https://t.co/6r0C0LxDWN— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 25, 2024