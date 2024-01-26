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Alper Gezeravcı'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni fotoğraf

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalarına devam eden Alper Gezeravcı, Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi" notuyla paylaştı.

Güncel
  • 26.01.2024 09:56
  • Giriş: 26.01.2024 09:56
  • Güncelleme: 26.01.2024 10:09
Alper Gezeravcı'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni fotoğraf

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı.

Gezeravcı, X'te yer alan sosyal medya hesabından Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü yayımladı.

Gezeravcı, paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi" ifadelerine yer verdi.

Lopez-Alegria da Gezeravcı'nın paylaştığı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz" notuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Gezeravcı'nın paylaşımını alıntılayıp "Afiyet olsun" dileğinde bulundu.

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