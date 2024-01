Alper Gezeravcı'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni fotoğraf

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü paylaştı.

Gezeravcı, X'te yer alan sosyal medya hesabından Axiom-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ile yemek yediği anın görüntüsünü yayımladı.

Gezeravcı, paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi" ifadelerine yer verdi.

Lopez-Alegria da Gezeravcı'nın paylaştığı fotoğrafı "İlk Türk astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yiyoruz" notuyla paylaştı.

Enjoying a meal on @Space_Station with the first Turkish astronaut! pic.twitter.com/7DGKXDYTP2