Alper Gezeravcı, görevi boyunca 7 kez Türkiye ile iletişime geçecek

Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. Gezeravcı ayrıca uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

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Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşme AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak. TRT Haber'in aktardığına göre Gezeravcı, programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor. Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak. AĞRI DAĞI'NI FOTOĞRAFLAYACAK Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak. Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.