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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Güncel
  • 07.02.2024 17:22
  • Giriş: 07.02.2024 17:22
  • Güncelleme: 07.02.2024 17:30
Kaynak: AA
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
Fotoğraf: AA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.

Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

20 OCAK'TA ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA ULAŞMIŞTI

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.

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