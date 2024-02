İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek. Gezeravcı, TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacak.

Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin istasyondan ayrılışının canlı yayınlanacağı belirtildi.

It's time to say farewell to the ISS. The #Ax3 crew will conclude their time on Station with a ceremony. Watch live tomorrow 8:50am CT. https://t.co/KEjAN3MXBP pic.twitter.com/Cebv42T0VM