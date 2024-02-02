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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17:50’de ayrılacağı duyuruldu.

Güncel
  • 02.02.2024 09:56
  • Giriş: 02.02.2024 09:56
  • Güncelleme: 02.02.2024 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek. Gezeravcı, TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacak. 

Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin istasyondan ayrılışının canlı yayınlanacağı belirtildi.

Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün ABD'de Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

FIRLATMA 16 OCAK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.

Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti.

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