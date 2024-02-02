Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17:50’de ayrılacağı duyuruldu.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek. Gezeravcı, TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacak.
Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin istasyondan ayrılışının canlı yayınlanacağı belirtildi.
It's time to say farewell to the ISS. The #Ax3 crew will conclude their time on Station with a ceremony. Watch live tomorrow 8:50am CT. https://t.co/KEjAN3MXBP pic.twitter.com/Cebv42T0VM— Axiom Space (@Axiom_Space) February 2, 2024
Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.
Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün ABD'de Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.
FIRLATMA 16 OCAK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.
Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti.