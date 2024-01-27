Alper Gezeravcı'nın uzayda deney üzerinde çalışırken çekilen fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Gezeravcı, 13 deneyden biri olan 'CRISPR - Gem' deneyi üzerinde çalışırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel deneylerini sürdürüyor.

Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntıladı. Paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 deneyden biri olan 'CRISPR - Gem' deneyi üzerinde çalışırken çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Fotoğraflara ilişkin yazılan açıklamada, "Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 13 deneyimizden biri olan 'CRISPR - Gem' deneyi için pür dikkat çalışıyor. Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor. CRISPR, genler üzerinde değişiklik yapma imkanı tanıyan bir teknik" denildi.

CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğunun ilk defa araştırılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Elde edilen sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.