Alper Gezeravcı'nın yeni görevi belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine Alper Gezeravcı, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşın Burak Bostancı görevinden alındı.

Gezeravcı Axiom Space şirketinin Axiom Mission 3 görevi dahilinde 19 Ocak 2024 tarihinde TSİ 00.49’da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'da gerçekleşen fırlatma ile Türkiye'nin ilk astronotu olmuştu. 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan ekip, Dünya'ya dönüş tarihinin iki kez ertelenmesi nedeniyle istasyonda 18 tam gün geçirdi. Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, 7 Şubat 2024 saat 17.20'de (TSİ) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.[26] Yaklaşık 2 gün süren Dünya'ya dönüş yolculuğu, 9 Şubat 2024 saat 16.30'da (TSİ) kapsülün Atlas Okyanusu'na inmesiyle birlikte sona erdi.