Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü bir gün daha ertelendi

SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünün bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Açıklamada olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen dönüşün 6 Şubat'ta yapılacağı yer aldı.

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Fotoğraf: AA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi. Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih 6 Şubat. İKİNCİ ERTELEME İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle daha önce 5 Şubat'a ertelenmişti. Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi. Recovery weather off the coast of Florida continues to be unfavorable for Dragon and the Ax-3 crew to undock and safely return to Earth. Now targeting no earlier than Tuesday, February 6 for Dragon to undock from the @Space_Station — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2024 30 SAAT SÜRECEK Dragon’un dönüş yolculuğu 30 saat sürecek. Kapsülün ABD’nin Florida eyaletinin Orlando şehri açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor. 14 gündür UUİ’de bulunan Gezeravcı, bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yaptı. Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.