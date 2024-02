Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü bir gün daha ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Açıklamaya göre, Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması için en erken tarih 6 Şubat.

İKİNCİ ERTELEME

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle daha önce 5 Şubat'a ertelenmişti.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

Recovery weather off the coast of Florida continues to be unfavorable for Dragon and the Ax-3 crew to undock and safely return to Earth. Now targeting no earlier than Tuesday, February 6 for Dragon to undock from the @Space_Station