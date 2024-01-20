Alper Gezeravcı’yı uzayda kim karşılayacak?

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda NASA’nın İran kökenli astronotu Yasmin Moghbeli liderliğindeki ekip karşılayacak.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Cuma gününün ilk saatlerinde başlayan uzay yolculuğu, bugün öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yerine ulaşmasıyla tamamlanmış olacak.

Gezeravcı, ABD’li, İsveçli ve İtalyan meslektaşlarıyla birlikte 19 Ocak Cuma 2024 gününün ilk saatlerinde Amerikan SpaceX şirketinin Dragon isimli aracıyla Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS’ye doğru yola çıkmıştı.

Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün bugün TSİ 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu. Bu sabah yapılan açıklamaya göre, kapsülün daha erken hedefe ulaşacağı aktarıldı. Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu'na TSİ 12:19’da kenetleneceği tahmin ediliyor.

ISS’de Türk astronot Gezeravcı’yı, ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) İran kökenli astronotu Yasmin Moghbeli liderliğindeki ekibin karşılaması bekleniyor.

26 Ağustos’ta NASA, SpaceX ortaklığıyla Dragon uzay aracıyla uzay istasyonuna dört astronot gönderdiğini duyurmuştu.

Aslen İranlı olan ancak 1979’daki İran İslam Devrimi’nden sonra ailesinin Tahran’dan göç etmesi üzerine 1983’te Almanya’da doğan, daha sonra ise ailesiyle birlikte New York’a göç eden Jasmin Moghbeli, NASA-SpaceX ortak uzay uçuşuna komuta ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) bilgi teknolojisi ile havacılık ve uzay mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi gören 41 yaşındaki Yasmin Moghbeli Farsça, İngilizce ve Rusça biliyor.

İRAN'DAKİ EYLEMLERİ SELAMLAMIŞTI

Moghbeli, 29 Aralık 2022 tarihli Instagram paylaşımında İran’daki eylemlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“İran’da bir gün bile geçirme şansım olmamasına rağmen, İranlı olmaktan bu kadar umutlu ve gururlu olmamıştım. Cesur genç İranlı kadınlar ve erkekler, hatta bazıları hâlâ çocuk, kendilerinden sonra gelenlerin kendilerinin asla deneyimleyemeyeceği bir özgürlük ve fırsat şansına sahip olabilmesi için hayatlarını ve kendi geleceklerini riske atıyorlar.”

Kendini "İranlı bir Fars" olarak tanımlayan Moghbeli’nin ayrıca Newroz’u sosyal medya hesaplarında Farsça “Tüm Fars milletinin bayramını kutluyorum” sözleriyle kutladığı görülüyor.