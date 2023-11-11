Alperen Şengün 24 sayı attı, Rockets 5'te 5 yaptı

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta 104-101 mağlup etti.

NBA'de normal sezona gece oynanan 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Rockets, özellikle son çeyrekteki üstün performansıyla Pelicans'ı mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 24 sayı, 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok, Jalen Green 25 sayı ve 4 ribaunt, Fred VanVleet 20 sayı, 8 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Pelicans'ta Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Zion Williamson 24 sayı ve 8 ribaunt, Jonas Valanciunas 15 sayı ve 9 ribaunt, Jordan Hawkins 14 sayı ve 7 ribaunt, Dyson Daniels 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

DONCIC'TEN 44 SAYI

Dallas Mavericks, bu sezon 9'uncu maçında 7'nci galibiyetine, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 144-126 mağlup ederek ulaştı.

Mavericks'te Luka Doncic 44 sayı, 6 asist ve 6 ribaunt, Kyrie Irving 27 sayı ve 6 ribaunt, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 11 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Sezonun 8'inci maçında 5'inci kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, Bones Hyland 17 sayı ve 6 asist, Russell Westbrook ile James Harden 14'er sayıyla mücadele etti.

ÇEKİŞMELİ MAÇTA KAZANAN LAKERS

Los Angeles Lakers, çekişmeli geçen mücadelenin ardından deplasmanda Phoenix Suns'ı 122-119 yendi.

Bu sezon dördüncü galibiyetine ulaşan Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, D'Angelo Russell 19 sayı ve 9 asist, Anthony Davis 18 sayı ve 11 ribaunt, Cam Reddish 17 sayı ile mücadele etti.

Sezonun 5'inci mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Kevin Durant 38 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Bradley Beal 24 sayı ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Eric Gordon 13 sayı ile oynadı.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: