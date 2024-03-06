Alperen Şengün'den tarihe geçen performans: Bir maçta 4 rekor kırdı

Alperen Şengün, sabaha karşı oynanan Houston Rockets - San Antonio Spurs karşılaşmasında gösterdiği performans ile çok sayıda rekor kırmayı başardı.

21 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de kariyer gecesiyi yaşadı.

Şengün, takımı Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup ettiği karşılaşmada 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalma ile oynadı.

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.

Şengün maçta 19/32 ikilik (%59) ve 2/3 üçlük (%66) isabetiyle oynadı.

Kendi kariyer rekorunu kıran Şengün, ayrıca NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu oldu. Daha önceki rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.

Şengün, ayrıca Rockets'ın Çinli süper yıldızı Yao Ming'den beri kulüp tarihinde 45 sayıya ulaşan ilk pivot oldu.