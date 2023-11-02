Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

NBA'de, Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup eden Houston Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile oynadı. Böylece Şengün, Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.

Spor 02.11.2023 11:45 Giriş: 02.11.2023 11:45

Güncelleme: 02.11.2023 12:01 Kaynak: AA

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etti. NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 9 sayı farkla yendi. Bu sezon ilk üç maçtaki mağlubiyetin ardından 4. mücadelesinde ilk galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 23 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu olurken Fred VanVleet ise 22 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı. Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Şengün, Nikola Jokic’i geride bırakarak NBA tarihinde 500 asist barajına ulaşan en genç pivot oldu.