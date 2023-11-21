Alperen Şengün'ün etkili performansı devam ediyor

NBA'de Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili performansı devam ediyor. Şengün, takımının Golden State Warriors'a mağlup olduğu karşılaşmada 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Spor 21.11.2023 10:41 Giriş: 21.11.2023 10:41

Güncelleme: 21.11.2023 10:44 Kaynak: AA

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti. NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı. Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson 20 sayı, Chris Paul 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Jabari Smith 17 sayı, Dillon Brooks ve Jalen Green 16 sayıyla oynadı. SPURS GALİBİYETİ UNUTTU Sahasında Los Angeles Clippers'a 124-99 yenilen San Antonio Spurs, üst üste 9. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 5 ribauntluk performans sergilediği Spurs'te, Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Paul George'un 28, Kawhi Leonard'ın 21 sayıyla oynadığı Clippers'ta ise James Harden 13 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 10 sayı, 6 asistlik katkı verdi. Sonuçlar Detroit Pistons-Denver Nuggets: 103-107 Charlotte Hornets-Boston Celtics: 121-118 (uzatmada) Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 129-142 New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 129-93 Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 117-100 San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 99-124 Chicago Bulls-Miami Heat: 100-118 Golden State Warriors-Houston Rockets: 121-116