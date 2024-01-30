Alperen Şengün ve Jalen Green, NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Houston'da Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

Spor 30.01.2024 10:45 Giriş: 30.01.2024 10:45

Güncelleme: 30.01.2024 10:48 Kaynak: AA

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı. Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu. Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti. Sonuçlar Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108 Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113 Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118 Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114 Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112 San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118 Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107 Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103 Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119 Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129 Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107 Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104