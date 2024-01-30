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Alperen Şengün ve Jalen Green, NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Houston'da Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

Spor
  • 30.01.2024 10:45
  • Giriş: 30.01.2024 10:45
  • Güncelleme: 30.01.2024 10:48
Kaynak: AA
Alperen Şengün ve Jalen Green, NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108

Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113

Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118

Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104

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