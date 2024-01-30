Alperen Şengün ve Jalen Green, NBA tarihine geçti
NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Houston'da Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.
Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.
Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.
Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108
Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113
Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118
Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114
Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119
Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104