Alperen’i vuran mermi bin 204 metre uzaktan ateşlenmiş: Bir bekçi gözaltında

Trabzon’da annesiyle yolda yürüyen Alperen Yavuz’un (9) yaralanmasına neden olan merminin, olay yerine 1204 metre mesafedeki bir düğünden atıldığı tespit edildi. Kurşunun silahından çıktığı belirlenen çarşı ve mahalle bekçisi H.Ş., gözaltına alındı.

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