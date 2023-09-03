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Altay Bayındır Manchester United'da 1 numarayı giyecek

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'e transfer olan Altay Bayındır, 1 numaralı formayı giyecek.

Spor
  • 03.09.2023 16:34
  • Giriş: 03.09.2023 16:34
  • Güncelleme: 03.09.2023 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
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Altay Bayındır Manchester United'da 1 numarayı giyecek
Fotoğraf: Manchester United / Twitter

Manchester United'ın yeni 1 numarası Altay Bayındır oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a, transfer olan Altay Bayındır'ın forma numarası netleşti.. 

Manchester United'ın resmi Twitter hesabından, "Baskıdan yeni çıktı: 2023/2024 için gururlu yeni numaralar" notuyla yapılan paylaşımda Altay'a 1 numaralı formanın emanet edildiği görüldü. 

Bu sezon Kamerunlu Andre Onana'nın arkasında ikinci kaleci olması beklenen Altay Bayındır'ın 1 numaralı formayı giyecek olması dikkat çekti.

Tıpkı Bayındır gibi bu yaz İngiliz ekibine transfer olan Onana boşta olan 1 numara yerine 24 numarayı seçmişti. 

Manchester United'da bir numaralı formayı geçen sene ise David de Gea giydi. 

Altay Bayındır ise Fenerbahçe'de ilk olarak 98 numarayı giymiş, daha sonra 1 numarayı sırtına geçirmişti. 

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