Altay Bayındır Manchester United'da 1 numarayı giyecek

Manchester United'ın yeni 1 numarası Altay Bayındır oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a, transfer olan Altay Bayındır'ın forma numarası netleşti..

Manchester United'ın resmi Twitter hesabından, "Baskıdan yeni çıktı: 2023/2024 için gururlu yeni numaralar" notuyla yapılan paylaşımda Altay'a 1 numaralı formanın emanet edildiği görüldü.

🆕🔢



Hot off the press: proud new numbers for 2023/24! 👇#MUFC