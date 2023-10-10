Altay'ın golcüsü Paixao'dan yöneticilere tepki: Para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz

1'inci Lig'de dört defa gol krallığı başarısı yakalayan Altay'ın Portekizli forvet oyuncusu Marco Paixao, kulüpten 2020-2021 sezonundan alacaklarının bulunduğunu, ancak kendisine sürekli yalan söylendiğini söyledi. 39 yaşındaki futbolcu, “Eşim ve ben ailemizi geçindirmek için para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz çünkü kulübün bana olan borcu çok büyük" ifadelerini kullandı.

Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, siyah-beyazlı ekibin bulunduğu durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paixao, “Bu sene psikolojik gerginlik çok büyük, mental gücümüz kalmadı, beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü” dedi.

1. Lig’de Altay’da bu sezon işler kötü gitmeye devam ediyor. Ligde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak milli araya son sırada giren siyah-beyazlılarda, Marco Paixao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımın durumuna isyan etti.

Sürekli kendilerine yalan söylendiğini ifade eden 39 yaşındaki futbolcu, “Bana söylenen her şeyin bir daha yalan olacağını asla hayal etmezdim” diye konuştu.



İçinde biriktirdiklerini serbest bırakması gerektiğini dile getiren Paixao, “Bu son 2.5 aydan sonra tüm bu durumdan dolayı kendimi aşağılanmış ve utanmış hissettiğimi söylemeliyim. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum, içsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimde taşıdığım motivasyon ve alev her geçen gün sönüyor” ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR DEMİRDEN YAPILMADI"

“Biz insanız, hislerimiz, duygularımız, enerjilerimiz var ama bazen hayatımızda yaşanması imkansız sınırlara ulaşırız” diyen golcü futbolcu, şöyle devam etti:

“Bu durum uzun süredir erteleniyor. Geçen sene bu takımla bir önemli şeyler gerçekleştirdik ama bu sene psikolojik gerginlik çok büyük, mental gücümüz kalmadı, beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü. İnsanlar, futbolcu olmanın bazen çok zor olduğunu anlamalıdır. Fransa'da futbolcu olmanın gerektirdiği psikolojik baskı nedeniyle bir oyuncunun intihar etmeye çalıştığı duruma bakın."

"KULÜBÜN BANA BORCU BÜYÜK"

Kendisine sürekli yalanlar söylediğini belirten Paixao, “Her hafta bizi kandırdıklarında, yüzümüze yalan söylediklerinde, gözümüzün içine bakıp konuşmaya başladıklarında, yalan söylediklerini biliyoruz ama yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. Bu bir futbolcu için duygusal açıdan yorucu bir durum. Ödenecek 2020-2021 sezonundan maaşlarım var. Bu kulübe yardım etmek için tüm borcumu ödedim, bu takımı kurtarmak için her şeyi yaptım” şeklinde konuştu.

Kulüp tarafından kendisine bir ödeme planı sunulduğunu ancaj hiçbir şeye saygı gösterilmediğini söyleyen Portekizli oyuncu, “Eşim ve ben ailemizi geçindirmek için para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz çünkü kulübün bana olan borcu çok büyük. Bunu söylemek zor ama gerçek bu. Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum, 4 kez bu takımın gol kralı oldum. Bu takımı Süper Lig'e taşıyan golü atmayı başardım, geçen sene elimizdeki takım ve şartlarla 22 gol atmayı başardım” ifadelerini kullandı.



