Altaylı'dan 'Kotil mektubu' yorumu: Açık biçimde komplo

iş insanı Rahmi Koç'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Aylin Kotil'in Şişli Belediye başkanlığı için mektup yazdığı iddia edildi. Altaylı, konuyu gündeme getirdiği yazısında, "Böyle bir mektubun yazıldığının sızdırılması ise çok açık biçimde hem Rahmi Koç’a ama asıl olarak Aylin Kotil’e karşı yapılmış bir komplodur." dedi.

Fatih Altaylı, iş insanı Rahmi Koç'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mektup yazarak, "Aylin Kotil'in CHP'nin Şişli adayı olmasını istediği" iddiasının ortaya atıldığını belirterek, "İddia duble kötülük. Kotil’i hem sermayenin adayı haline getirmeyi hedefliyor, hem de mektubun CHP Genel Başkanı’na değil, İBB Başkanı’na yazıldığını söyleyerek CHP’deki liderlik meselesini deşiyor" diye yazdı.

Türkiye'de iş insanları, gazeteciler ve bazı medya patronlarının siyasi parti liderlerine "aday" önerdiklerini kaydeden Altaylı, "Böyle bir mektubun yazıldığının sızdırılması ise çok açık biçimde hem Rahmi Koç’a ama asıl olarak Aylin Kotil’e karşı yapılmış bir komplodur.

İşin özü ise şudur. Gazeteciler de, işinsanları da çeşitli partileri ya da adayları destekleyebilir, isteyebilirler. Yapmaları gereken bunu arkada odalarda söylemek, ya da gizli kapaklı mektuplarla talep etmek değil, açık açık dile getirmektir" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısındaki bölüm şöyle:

İşinsanı Rahmi Koç’un Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazarak “Aylin Kotil’in CHP’nin Şişli adayı olmasını istediği” iddiası ortaya atıldı.

İddia duble kötülük.

Kotil’i hem sermayenin adayı haline getirmeyi hedefliyor, hem de mektubun CHP Genel Başkanı’na değil, İBB Başkanı’na yazıldığını söyleyerek CHP’deki liderlik meselesini deşiyor.

Peki, Rahmi Koç böyle bir mektup yazmış olabilir mi?

Olamaz diyemem.

Türkiye’de, ne yazık ki, hem işinsanı hem gazeteciler ve hem de bazı medya patronları sanki üstlerine vazifeymiş gibi siyasi parti liderlerine “aday” önerirler.

Evinde, ofisinde hükümet kurdurmakla övünen gazeteciler bile gördü bu millet.

Bu yüzden olmuş olabilir.

Rahmi Koç’un böyle bir mektup yazmasını isteyecek son kişi Aylin Kotil’dir.

Ancak Rahmi Bey’in çevresindeki siyasetçi, eski siyasetçi grubu bilenler, kimlerin Rahmi Koç’u bu konuda yönlendirdiğini tahmin edebilirler.

Böyle bir mektubun yazıldığının sızdırılması ise çok açık biçimde hem Rahmi Koç’a ama asıl olarak Aylin Kotil’e karşı yapılmış bir komplodur.

İşin özü ise şudur.

Gazeteciler de, işinsanları da çeşitli partileri ya da adayları destekleyebilir, isteyebilirler.

Yapmaları gereken bunu arkada odalarda söylemek, ya da gizli kapaklı mektuplarla talep etmek değil, açık açık dile getirmektir.

Açık olmakta fayda vardır.

Herkesin üçkağıtçı olduğu bir yerde, en büyük hile açıklık ve dürüstlüktür.