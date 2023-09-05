Altı bakan eskiten YHT hattı projesi!

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın yapım maliyeti, öngörüleni 15 kat aştı. Temeli Binali Yıldırım döneminde atılan sekiz duraklı proje, altı bakan eskitirken maliyeti de 56,5 milyar TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Temeli 2010’da, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde atılan ve “Bin 80 günde tamamlanacak” denilen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi, aradan geçen dokuz yıla karşın tamamlanmadı. Kördüğüm haline gelen projenin 2013’te 3 milyar 746 milyon TL olarak açıklanan toplam proje tutarı, bu yıl itibarıyla 15’e katlanarak 56 milyar 523 milyon TL olarak güncellendi. Projede kilometre başına maliyet, 5 milyon doların üzerine çıktı.

URALOĞLU DA TARİH VERDİ

Ankara-İzmir YHT Hattı, ilk kez 2007’de iktidarın yatırım programı kapsamına alındı. Projenin temeli ise ancak 2013’te atılabildi. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “projenin bin 80 gün sonra bitirileceğini” söyledi. 2016’da bitirilmesi planlanan proje kapsamındaki toplam yatırım tutarı ise 2013’te 3 milyar 746 milyon 188 bin TL olarak açıklandı.

AKP’nin hemen her seçim döneminde gündeme getirdiği proje, ne öngörülen zamanda bitirilebildi ne de maliyeti öngörülen tutarda kaldı. Saray kabinesinin son Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı’nın 2027’de bitirileceğini duyurdu. Proje devam ederken göreve gelen altıncı bakan olan Uraloğlu’nun açıklamaları, gözleri bir kez daha projedeki kördüğüme çevirdi. Ankara-İzmir YHT Hattı’na yönelik 2013 yılında 3 milyar 374 milyon 188 bin TL olarak açıklanan proje tutarı Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’na 56 milyar 523 milyon 876 bin TL olarak yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu yılki bütçesine, proje kapsamında 8 milyar 555 milyon 285 bin TL’lik ödenek yerleştirildi. Bakanlığın verilerine göre, proje için bu yılın ilk yarısında 286 bin 230 TL harcandı. Proje, 2013-2023 döneminde altı farklı bakan gördü. Proje devam ederken kabinede Ulaştırma Bakanı olarak Binali Yıldırım, Lütfi Elvan, Feridun Bilgin, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu görev aldı.