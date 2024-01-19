Altın, 6 haftanın en büyük kaybına hazırlanıyor

ABD'den gelen verilerin ardından düşüş seyrini sürdüren altının ons fiyatı, geçtiğimiz 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor. Altının gramı ise 1962 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ekonominin dirençli olduğu işaretlerinin ardından erken faiz indirimi beklentilerine aksi yönde açıklama yapmalarıyla güçlenen dolar endeksi ve yükselen ABD tahvil faizleri nedeniyle geçtiğimiz 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.

2020 -2025 dolar bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 2021 dolarda işlem gördü.

1954 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 1962 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3341, Cumhuriyet altını ise 13.324 liradan işlem görüyor.