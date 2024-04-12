ALTIN FİYATLARI - 12 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 12 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 12 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.354,60 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.247,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 12 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 12 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.354,60 liradan, çeyrek altın 4.247,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 12 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

12 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

12 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.354,60 TL 2.507,58 TL Çeyrek Altın 4.247,00 TL 4.649,00 TL Yarım Altın 8.443,00 TL 8.905,00 TL Tam Altın 16.963,00 TL 17.469,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.318,52 TL 2.357,94 TL Altın (TL/GR) 2.490,76 TL 2.491,13 TL Altın ($/kg) 76.697,00 $ 76.707,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

12 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.354,60 TL

Gram altın satış: 2.507,58 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.247,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.649,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.443,00 TL

Yarım altın satış: 8.905,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.963,00 TL

Tam altın satış: 17.469,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 420 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.

Analistler, ABD'de TÜFE verisinin yanı sıra Fed son toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.