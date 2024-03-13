ALTIN FİYATLARI - 13 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 13 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 13 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.164,88 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.881,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 13 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 13 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.164,88 liradan, çeyrek altın 3.881,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 13 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

13 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

13 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.164,88 TL 2.296,46 TL Çeyrek Altın 3.881,00 TL 4.014,00 TL Yarım Altın 7.810,00 TL 8.007,00 TL Tam Altın 15.597,00 TL 16.298,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.177,74 TL 2.205,24 TL Altın (TL/GR) 2.227,52 TL 2.227,85 TL Altın ($/kg) 69.056,00 $ 69.066,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

13 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.164,88 TL

Gram altın satış: 2.296,46 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.881,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.014,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.810,00 TL

Yarım altın satış: 8.007,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.597,00 TL

Tam altın satış: 16.298,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

ABD ekonomisine ilişkin enflasyon ve istihdam verisinin olumsuz gelmesiyle birlikte güç kaybetmeye başlayan altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişe paralel rekor kırdı. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 2 bin 273 liraya kadar çıktı.

ABD'de ons altının fiyatı mart ayının başından bu yana kademeli olarak artarak 2 bin 182 dolara kadar ulaştı. Ancak 11 Mart'ta ulaşılan seviyenin ardından fiyatlar kısmen geri çekildi.

Ons altının fiyatı dün (12 Mart) 2 bin 158 dolara düşerken bugün de 2 bin 159 seviyesinden alıcı buluyor. Altının gerilemesinde, ABD'deki enflasyonun beklenenden yüksek çıkması da etkili oldu.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2 bin 273 liraya taşıdı. Gram altın saat 10.20 itibarıyla ise yüzde 0,14 primle 2 bin 228 liradan alıcı buluyor.